بوتين يعزل الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين أنه تم فصل الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، من منصبه.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بهذا الشأن اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء أنه جاء في المرسوم: "يعفى تشيزوف فلاديمير ألكسيفيتش من مهام الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية في بروكسل، بمملكة بلجيكا".

ولم تشر الوكالة عن أسباب عزل تشيزوف من منصبه.

وعمل تشيزوف في بروكسل منذ عام 2005، وشغل قبل ذلك منصب نائب وزير الخارجية الروسية.

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