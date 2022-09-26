يمينيو أوروبا يهنئون ميلوني بالفوز في الانتخابات الإيطالية

المصدر: د ب أ

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هنأ سياسيون من التيار اليميني من حزب البديل الألماني والتجمع الوطني الفرنسي وحزب العدالة والقانون البولندي، جورجيا ميلوني بفوزها في الانتخابات الإيطالية.

وأظهرت التوقعات الأولية فوز ميلوني وحزبها القومي "إخوة إيطاليا" في الانتخابات بشكل واضح. ومن المتوقع أن يحصل تحالف الأحزاب اليمينية الذي ينتمي إليه الحزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان بكلتا غرفتيه.

وكتبت بياتريكس فون شتورش عضوة البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا عبر تويتر في وقت متأخر من يوم الأحد "نحتفل مع إيطاليا!".كما أضافت أيضا في تغريدتها "السويد في الشمال وإيطاليا في الجنوب .. الحكومات اليسارية أصبحت من أخبار الماضي".

وغرد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي بكلمات بسيطة "تهانينا لجورجيا ميلوني ". وكتب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوردان بارديلا ، من حزب الجبهة الوطنية القومي اليميني بزعامة مارين لوبان، أن الإيطاليين أعطوا رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين"درسا في التواضع".

وكانت فون دير لاين قد قالت الأسبوع الماضي إن المفوضية لديها أدوات يمكنها استخدامها إذا فشلت إيطاليا، وهي تحت حكومة يمينية، في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس حزب الجبهة الوطنية بارديلا: "لا يمكن لأي تهديد من أي نوع أن يوقف الديمقراطية ، شعوب أوروبا ترفع رؤوسها وتعيد مصيرها إلى أيديها".

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