لافروف يتعهد بفرض الحماية الكاملة لأي منطقة تضمها روسيا

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إن المناطق التي تجري فيها استفتاءات بأوكرانيا ستصبح تحت "الحماية الكاملة" لروسيا إذا ضمتها موسكو إليها وذلك وسط مخاوف من احتمال أن تزيد روسيا من تصعيد الصراع وحتى استخدام الأسلحة النووية.

وحاول لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية في نيويورك تبرير غزو روسيا لجارتها في فبراير شباط بتكراره مزاعم موسكو بأنه تم تنصيب الحكومة المنتخبة في كييف بشكل غير شرعي وأنها تزخر بالنازيين الجدد وأنها تضطهد الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

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