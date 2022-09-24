إقالة نائب وزير الدفاع في روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته اليوم السبت إقالة دميتري بولجاكوف نائب وزير الدفاع الروسي من منصبه.

وعزت الوزارة في بيانها هذه الخطوة بشكل رسمي إلى نقل بولجاكوف إلى "منصب آخر".

وسيخلف بولجاكوف في منصبه ميخائيل ميزينتسيف الذي كان يرأس حتى الآن مركز إدارة الدفاع الوطني ، وسيشرف ميزينتسيف في منصبه الجديد بشكل خاص على لوجستيات الجيش.

يذكر أن ميزينتسيف معروف في الخارج أيضا حيث إنه مسؤول عن الهجمات التي وقعت على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا التي استولى عليها الروس في نهاية مايو الماضي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالتعبئة الجزئية لمئات الآلاف من جنود الاحتياط يوم الأربعاء الماضي.

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