هل ينجح شولتس بتخفيف عبء الأسعار عن الألمان؟

المصدر: د ب أ

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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتنفيذ السريع لإجراءات تخفيف الأعباء الجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال شولتس اليوم السبت في رسالته الأسبوعية عبر الفيديو: "الآلية التشريعية سارية، وستنظم الدعم اللازم بسرعة كبيرة جدا"، موضحا أن الأمر يتعلق بدعم الأسر ومحدودي الدخل، وكذلك الشركات التي تتكبد الآن تكاليف طاقة مرتفعة ولا تعرف كيف تواصل أعمالها.

وفي إشارة لارتفاع أسعار الكهرباء والتدفئة والغاز، قال شولتس: "إنها مرتفعة للغاية ويتعين خفضها"، مضيفا أنه في حالة الكهرباء من المخطط إجراء تغيير في "تصميم السوق" يضمن هبوط الأسعار، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لأسعار الغاز، وهناك محادثات مع الاتحاد الأوروبي، ومع كل أولئك الذين يصدرون الغاز إلى أوروبا وألمانيا.

وأشار المستشار الألماني إلى التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بالفعل لضمان إمدادات الفحم والنفط والغاز والكهرباء، وقال: "اليوم يمكن أن نقول: سنتجاوز الأمر".

(د ب أ) ن س/ع خ 24/9/2022

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