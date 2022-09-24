فتح طريق الصدام السياسي.. رئيس وزراء إسبانيا يزيد الرسوم على الأثرياء

المصدر: د ب أ

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زاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرسوم المفروضة على الأثرياء الرامية إلى تخفيف عبء التضخم المرتفع، مما يمهد الطريق لصدام بشأن الضرائب مع سياسي المعارضة قبل انتخابات العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إدارته الأسبوع الماضي إنها تدرس تحصيل المزيد من الأموال من "المليونيرات" ليتوفر أموال لمساعدة الأشخاص الذين يعانون لدفع فواتيرهم الخاصة بالكهرباء والبقالة.

يشار إلى أن إسبانيا هي العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي يفرض ضريبة ثروة، وسوف تصبح أول دولة تستهدف الأثرياء من أجل عمل توازن في أزمة تكاليف المعيشة.

ويقول سانشيز إن الخطوة من شأنها أن تكون خطوة تكميلية لضريبة الأرباح غير المتوقعة على المصارف وشركات الطاقة، وسوف تساعد في دفع تكلفة إجراءات بقيمة 30 مليار يورو (29 مليار دولار) للحد من التضخم.

وطبقت حكومة الأندلس، وهي أكثر منطقة من مأهولة في البلاد، استثناء مؤقتا على ضريبة الثروة التي أدرت 2ر1 مليار يورو أو نحو 1ر0 % من إجمالي الناتج المحلي الإسباني في 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب.

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