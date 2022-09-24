وكالة: كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم السبت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة، وذلك قبل أيام من زيارة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.

وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن مصدر عسكري كوري جنوبي لم تذكر اسمه، أن الجيش رصد استعدادات الأسبوع الماضي في شينبو جنوب مقاطعة هامجيونغ بكوريا الشمالية. ويتوافق هذا مع تقرير لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي استشهد بصور الأقمار الصناعية التجارية.

وقال المكتب الرئاسي في بيان اليوم السبت إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على علم بالمؤشرات والتحركات التي تشير إلى استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

ومن المقرر أن تزور هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنطقة هذا الأسبوع وتلتقي بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في إفادة صحفية أمس الجمعة إن إجراء تجربة نووية أو أي استفزاز آخر محتمل خلال زيارة هاريس إلى المنطقة، لكن ليس لديهم توقعات أو بيانات.

ووصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية أمس الجمعة للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، لتنضم إلى سفن عسكرية أخرى للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.

ونددت كوريا الشمالية بالانتشار العسكري الأمريكي والتدريبات المشتركة السابقة ووصفتها بأنها تدريبات على الحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول.

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