بريطانيا: عملية الشرطة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية تكللت بالنجاح

المصدر: د ب أ

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قالت قائدة الشرطة المسؤولة عن عملية الشرطة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية وفترة الحداد الوطني إن العملية التي تحمل اسم "عملية جسر لندن" تكللت بالنجاح الهائل.

وقدم أكثر من 5 آلاف شرطي من مختلف أنحاء بريطانيا الدعم للفعاليات التي استمرت 10 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وقالت قائدة الشرطة لوسي دورسي، المسؤولة عن عملية جسر لندن "من منظور العمل الشرطي، أعتقد أنها تكللت بالنجاح الهائل ".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنها قولها "الأمر الذي جعل هذه العملية مختلفة عن العمليات التي نقوم بها بشكل روتيني هو أنها حدثت بدون إخطار مسبق".

وأكدت دورسي أن "العملية بدأت من الدقيقة التي علمنا فيها بوفاة جلالتها وهذا ما يجعلها مختلفة تماما عن أي عملية أخرى".

وأضافت أنه "من المبكر للغاية تحديد" التكلفة الكاملة للعملية، التي كانت أكبر عملية شرطية في مراسم على الإطلاق.

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