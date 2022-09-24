"ترحيب" خاص بزيارة هاريس الآسيوية.. تجربة نووية كورية شمالية في الأفق

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية أمس الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كانت بيونغ يانغ تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خلال زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول "هذا ممكن وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تعد لإجراء تجربة نووية".

وتقوم نائبة الرئيس الأمريكي بزيارة تستمر أربعة أيام لليابان اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث تترأس وفدا رئاسيا لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسبما قال المسؤول في إيجاز صحفي عبر الهاتف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز