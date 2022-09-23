النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولار أو 4.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.15 دولار للبرميل، منخفضة بنحو ستة بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.75 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 78.74 دولار عند التسوية، بانخفاض حوالي سبعة بالمئة خلال الأسبوع.

وهذا رابع انخفاض أسبوعي على التوالي لكلا الخامين القياسيين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ ديسمبر.

وانخفضت العقود الآجلة للبنزين والديزل الأمريكية أيضا بأكثر من خمسة بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. وحذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه في رفع الفائدة، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

ويتجه الدولار صوب الإغلاق عند أعلى مستوى له مقابل سلة من العملات الأخرى منذ مايو 2002. ويقلل ارتفاع الدولار الطلب على النفط إذ أنه يجعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وأظهر مسح أن تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو تفاقم هذا الشهر، ومن المحتمل أن يدخل في حالة ركود في ظل لجوء المستهلكين إلى كبح الإنفاق في خضم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بأكثر من اثنين في المئة اليوم الجمعة حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة لكبح التضخم، إلى ركود وتضعف أرباح الشركات.

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