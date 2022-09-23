الحرائق تلتهم 65 ألف هكتار من الأراضي في فرنسا واعتقال 48 مشتبهاً

المصدر: د ب أ

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قالت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية، ماري لور بيزانت، اليوم الجمعة، إن حرائق الصيف المدمرة في فرنسا أتت على 65 ألف هكتار من الاراضي، بينما تم اعتقال 48 شخصا.

وقال بيزانت لراديو (أر.تي. إل.) الفرنسي: إن "المنطقة المحترقة تبلغ مساحتها ستة أمثال مساحة العاصمة باريس، مضيفة أن 12 من الـ48 الذين من اعتقالهم، أدينوا لتورطهم في الحرائق.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الخميس، إن حرائق الصيف كانت "على نطاق غير مسبوق"، ووجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.

وكافحت فرق الإطفاء الفرنسية حرائق الغابات، وبعضها مدمر، طوال فصل الصيف.

وكان من الصعب السيطرة على الحرائق لاسيما بعد فترات طويلة من الجفاف، ويشتبه في أن بعض الحرائق قد تم إشعالها عمدا.

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