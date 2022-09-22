الكرملين ينفي استدعاء مليون جندي في التعبئة

المصدر: د ب أ

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نفى الكرملين تقريراً عن احتمال استدعاء ما يصل إلى مليون من جنود الاحتياط خلال التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التقرير الذي نشرته صحيفة "نوفايا جازيتا" التي تم سحب ترخيصها، كاذب.

وبحسب "نوفايا جازيتا" التي تم وقف إصدارها في روسيا، منح بوتين وزارة الدفاع تفويضاً مطلقاً لتعبئة ما يصل إلى مليون رجل.

وذكرت الصحيفة أنه رغم أن قرار بوتين نص على ذلك في المادة السابعة، إلا أنه تم تصنيف المادة لاحقاً باعتبارها "للاستخدام الرسمي فحسب".

ونسبت الصحيفة معلومات إلى مصادر في مكتب الرئاسة الروسية في تقريرها.



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