ولي العهد البريطاني يشكر منظمي جنازة الملكة إليزابيث

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى الأمير البريطاني وليام وزوجته كاثرين، اليوم الخميس، بمتطوعين وموظفين شاركوا في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث، يوم الاثنين، وذلك في أول تواصل لهما مع الناس منذ الجنازة.

وخرج مئات الآلاف لمشاهدة جنازة الملكة، الأطول بقاء على عرش بلادهم، واصطفوا في الشوارع والأماكن العامة في وسط لندن وفي وندسور، حيث تم دفنها في كنيسة صغيرة في قلعة وندسور.

واستقبلت مجموعة صغيرة من المعزين الزوجين، اللذين أصبحا الآن أمير وأميرة ويلز، لدى وصولهما خارج قاعة في وسط وندسور.

وانتهت فترة الحداد الوطني يوم الثلاثاء، إلا أن حداداً ملكياً أطول لأفراد العائلة سينتهي الاثنين المقبل.

وأمس الأربعاء، تم عرض خطاب عن بعد للأمير وليام أمام مؤتمر لمكافحة التغير المناخي.

وتلتقي الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث، اليوم الخميس، بأفراد البحرية الملكية الذين شاركوا في موكب الجنازة، بينما سيسافر الأمير إدوارد، الابن الأصغر للملكة، إلى إستونيا وألمانيا لزيارة القوات ضمن رحلة تستمر ثلاثة أيام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز