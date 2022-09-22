ارتفاع أعمال الشغب الجماهيري في إنجلترا وويلز بشكل مخيف

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أعمال الشغب الجماهيري في مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز بشكل ملحوظ، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية اليوم الخميس.

وشهدت مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز ارتفاعا بنسبة 60% في أعمال الشغب مقارنة بأخر موسم كامل قبل جائحة كورونا.

وجرى تسجيل 1609 حالات أعمال شغب خلال 3019 مباراة في إنجلترا وويلز خلال الموسم الماضي، بنسبة 53%.

وفي موسم 2018 /2019 جرى تسجيل حالات أعمال شغب في 1007 مباريات، بنسبة 33% تقريبا من المباريات.

وشهدت 441 مباراة في الموسم الماضي، حالات اقتحام لأرضية الملعب بزيادة نسبتها 127% عن موسم 2018 /2019، كما شهدت 384 مباراة حوادث تتعلق بجرائم الكراهية بزيادة 99 %.

وارتفعت حالات الاعتقالات المتعلقة بكرة القدم بنسبة 59% لتصل إلى 2198 حالة، وهي الحصيلة الأعلى منذ موسم 2013 /2014 الذي شهد 2273 حالة اعتقال.

وجاءت أعلى نسبة للاعتقالات من بين جماهير ويستهام يونايتد بإجمالي 95 حالة اعتقال على مدار الموسم يليه مانشستر سيتي بإجمالي 76 حالة اعتقال ثم مانشستر يونايتد بإجمالي 72 حالة ثم ليستر سيتي بإجمالي 59 حالة يليه إيفرتون بإجمالي 58 حالة اعتقال بين الجماهير.

وأصدرت السلطات 516 أمر منع جديد من دخول الملاعب في موسم 2021 /2022 و1308 أمرا ساريا في نهاية الموسم.

وجرى الإبلاغ عن حيازة الألعاب النارية في 729 مباراة، كما تم تسجيل 561 حالة إلقاء الألعاب النارية.

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