رئيس وزراء المجر يطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا

المصدر: د ب أ

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طالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا، بحلول نهاية العام الحالي على الأكثر.

وأفادت صحيفة "ماجيار نيمزيت" اليومية الموالية للحكومة، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء، اليميني الشعبوي، قال إن الإجراءات العقابية التي تستهدف موسكو "فرضها البيروقراطيون في بروكسل على الأوروبيين".

وكان أوربان يتحدث خلال مؤتمر لحزب "فيدس" الحاكم في منتجع " بالاتونالمادي" على بحيرة "بالاتون" مساء أمس. وقال أوربان: "العقوبات تتسبب في مشاكل اقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم".

ويحافظ أوربان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأيد، حتى الآن، عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وفي الوقت ذاته، تمكن من التفاوض على إعفاء بلده من حظر النفط الروسي.

وجدير بالذكر أن قرارات العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة الدول الأعضاء بالإجماع. وحصلت المجر على عضوية التكتل منذ عام 2004.

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