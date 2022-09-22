الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز جاهزيتة القتالية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مجددا تصريحات أدلى بها من قبل، في ندوة للجيش أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة للبلاد لا بد أن تركز في مهمتها للاستعداد للحرب بناء على "متطالبات الوضع والمهمات الجديدة"، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

وذكر شي أنه تم تحقيق "إنجازات تاريخية" في إصلاح الجيش على مدار العقد الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر التقرير أن الندوة تعد ترتيبات للإصلاحات المستقبلية للجيش.

تأتي تصريحات شي في وقت يشهد توترات بين الصين والولايات المتحدة عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي لتايوان والتي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزاء من أراضيها، مشيرة إلى ضرورة إعادتها للوطن لو اقتضي الأمر استخدام القوة.

وشعرت الصين بغضب شديد جراء تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم تايوان في حالة تعرضها لهجوم من جانب بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج للصحافة في بكين الاثنين، إن التصريحات هي "انتهاك خطير" لـ "مبدأ الصين الواحدة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز