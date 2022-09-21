بريطانيا: بوتين لا يمزح ويجب أخذ تهديداته على محمل الجد

المصدر: رويترز

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان لشبكة سكاي نيوز إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء يمثل تصعيدا مقلقا ويجب أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد.

وأضافت "علينا بكل وضوح أن نأخذ الأمر على محمل الجد لأننا لا نسيطر على الوضع ولست متأكدة من أنه يسيطر على الوضع أيضا. هذا تصعيد واضح".

كان بوتين قد قال في وقت سابق إن لدى روسيا "الكثير من الأسلحة للرد" على ما وصفها بتهديدات غربية وقال إنه لا يمزح.

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