قديروف للأوكران: استعدوا للتكتيكات الجديدة.. كل ما سبق كان مزاحاً صبيانياً

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الانتقال إلى تكتيكات عمل جديدة في أوكرانيا، مؤكدا أن ما مضى كان مجرد "مزاح صبياني".

وكتب قديروف، الداعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر "تليغرام": "هذا كل شيء نحن ننتقل إلى تكتيك جديد للعملية الخاصة ضد الأوكرونازيين (في إشارة إلى الأوكرانيين)، لن نمازحهم بعد الآن"، حسبما نقلت عنه قناة "آر تي" الروسية ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ووفقا لقديروف، فإن العواقب الكبيرة لما وصفها بخطة الانتقام الجديدة "تنتظر العدو في المستقبل القريب، وستبدو الإجراءات السابقة بالنسبة لهم بمثابة مزاح صبياني".

وأضاف: "فقط أولئك الذين سيتعاملون مع هذه الرسالة كإشارة غير لطيفة لأنفسهم ويتوصلون إلى استنتاجات متوازنة للخلاص سيكونون محظوظين، استعدوا للتكتيكات الجديدة".

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