سفير أوكرانيا في ألمانيا يحذر: معاهدات السلام «متنفس» لروسيا

المصدر: د ب أ

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حذر سفير أوكرانيا في ألمانيا أندريه ميلنيك، من معاهدات السلام مع موسكو، معتبراً أنها "متنفس" لروسيا.

ورأى سفير أوكرانيا الذي سيغادر منصبه قريبا من برلين، أن وقف إطلاق النار ومعاهدات السلام لا قيمة لها دون حدوث تغيير جوهري داخل روسيا.

وقال ميلنيك اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في منتدى الأعمال الذي تنظمة صحيفة "شفيبيشه تسايتونج" الألمانية في مدينة فريدريشسهافن إن غالبية المجتمع الروسي يدعم المسار الإمبريالي للرئيس فلاديمير بوتين ويوافق على ذبح الأوكرانيين، لذلك فإن أي وقف لإطلاق النار أو معاهدة سلام أو اتفاق هو "مجرد متنفس للنظام في روسيا - بغض النظر عمن هو في القمة - للاستعداد لحرب جديدة أكثر غدرا".

وأكد السفير أنه ينبغي السعي نحو إحداث بداية جديدة في روسيا، موضحا أنه فقط في حالة حدوث تغيير هناك، ستشعر أوكرانيا بمزيد من الأمان.

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