محكمة العدل الأوروبية: قواعد تخزين البيانات في ألمانيا تنتهك قانون الاتحاد

المصدر: د ب أ

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أعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج أن اللوائح الألمانية الخاصة بتخزين البيانات تنتهك بشكل أساسي قانون الاتحاد الأوروبي.

وقد تم تعليق هذه اللائحة بالفعل منذ عام 2017.

وجاء في بيان صحفي أصدرته محكمة العدل الأوروبية أن الاحتفاظ بالبيانات مثل عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) أو بيانات الموقع مسموح به فقط "في حالة وجود تهديد خطير للأمن القومي".

ويتعلق الحكم بدعاوى من شركتي الإنترنت "سبيس نت" و"تليكوم".

وكانت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات علقت اللائحة قبل أيام قليلة من دخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد أن قضت محكمة ألمانية بأن مزود الإنترنت "سبيس نت" لا يمكن إلزامه بتخزين البيانات.

ويعتبر الاحتفاظ بهذا الكم الضخم من البيانات دون سبب أمرا مثيرا للجدل إلى حد كبير في ألمانيا.

ويرى بعض الساسة أن هذا الإجراء أداة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة والمواد الإباحية عن الأطفال والإرهاب، بينما يعتبره نشطاء الحقوق المدنية ودعاة حماية المستهلك انتهاكا للخصوصية.

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