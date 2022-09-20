روسيا تسحب غواصات من القرم بسبب مخاوف أمنية

المصدر: د ب أ

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بسبب تهديد الهجمات الأوكرانية، قامت روسيا بسحب غواصاتها طراز" كيلو" من شبه جزيرة القرم الأوكرانية بالبحر الاسود ، التي ضمتها روسيا، وذلك وفقا لتقرير للاستخبارات البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع في لندن اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي بشأن الحرب الأوكرانية إنه تم نقل سفن أسطول البحر الاسود من ميناء سيفاستوبول إلى مدينة نوفوروسيسكا بجنوب روسيا.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يكون السبب وراء ذلك زيادة القدرة الأوكرانية على المهاجمة على مسافة أكبر، وبذلك تغير الوضع الأمني في القرم.

وأوضح التقرير" خلال الشهرين الماضيين، تعرض للهجوم مقر الاسطول ومطاره الرئيسي الخاص بطيران البحرية".

وأشارت الوزارة إلى أن ضم الرئيس الروسي فلادمير بوتين للقرم عام 2014 كان يهدف لضمان أمن أسطول البحر الاسود.

وأوضح" أمن القاعدة تعرض للتقويض بصورة مباشرة بسبب العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا".

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