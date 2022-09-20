رئيس وزراء إيطاليا من منبر «نداء الضمير»: أوكرانيا وحدها تقرر أي سلام تقبل

المصدر: د ب أ

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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن الغرب حازم وموحد رغم محاولات روسيا تقسيمه.

وذكرت وكالة "راي نيوز" الإيطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات دراجي جاءت خلال مراسم تسمله جائزة "رجل الدولة لهذا العام" من مؤسسة "نداء الضمير" خلال حفل أقامته في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال دراجي: "بطولة أوكرانيا، والرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وشعبه، تذكير قوي بما نناضل من أجله، ونخاطر بخسارته. لقد ظل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، جنبا إلى جنب مع حلفائهم، حازمين وموحدين في دعم أوكرانيا".

وأشار إلى استمرار المطالبة بتحقيق السلام في أوكرانيا، لكنه أكد أن كييف وحدها هي التي تقرر أي سلام تقبل.

وأضاف دراجي: "الأنظمة الاستبدادية تزدهر عبر استغلال ترددنا، يجب أن نتجنب الغموض، حتى لا نأسف بسببه لاحقا. يجب أن نكون على استعداد للتعاون، طالما أن هذا لا يعني المساومة على المبادئ الأساسية".

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