جوتيريش: الوضع العالمي غير مستقر ويهدد التنمية العالمية

المصدر: رويترز

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ذكر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأزمات الكثيرة والوضع العالمي غير المستقر يعرض التنمية العالمية للخطر.

وقال جوتيريش خلال كلمة ألقاها في نيويورك اليوم الإثنين، "نلتقي في لحظة خطر كبيرة على عالمنا"، مشيرا إلى "الصراعات والكارثة المناخية، عدم الثقة والانقسام، الفقر وعدم المساواة والتمييز، ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".

وأضاف أن مثل تلك المخاطر تجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال ولكن لايزال يمكن إنقاذها. وتابع "يجب على العالم أن يضع قائمة مهام".

وقع قادة العالم على أهداف التنمية المستدامة في 2015. وسوف يتم تحقيق أهدافها الـ17 بحلول 2030 وتشمل إنهاء الفقر المدقع والجوع وتحسين فرص التعليم ومواجهة أزمة المناخ.

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