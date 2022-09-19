عهد الملكة إليزابيث بالأرقام

المصدر: رويترز

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فيما يلي ملخص لحياة الملكة البريطانية إليزابيث في أرقام:

* الملكة إليزابيث الثانية هي الملكة الأربعين في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام الفاتح العرش. استمر حكمها لمدة 70 عاما وسبعة أشهر ويومين وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة. خلال هذه المدة، وافقت على أكثر من 4000 قانون رفعه البرلمان.

* زارت إليزابيث أكثر بكثير من 100 دولة. وفي عام 2016، قال قصر بكنجهام إنها سافرت مسافة تبلغ مليونا و661668 كيلومترا إلى 117 دولة. وقامت بأكبر عدد من هذه الزيارات إلى كندا.

* عينت 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس. وخلال هذه المدة وصل 14 رئيسا لسدة الحكم في الولايات المتحدة وتعاقب سبعة باباوات على كرسي الباباوية في الفاتيكان.

* أنجبت أربعة أبناء ولها ثمانية أحفاد و12 من أبناء الأحفاد.

* أرسلت أكثر من 300 ألف بطاقة تهنئة لأشخاص يحتفلون بعيد ميلادهم المائة، وأكثر من 900 ألف رسالة لأزواج بمناسبة الذكرى السنوية الستين لزفافهم.

* كانت تحب الكلاب واقتنت أكثر من 30 كلبا من فصيلتي كورجي ودورجي في عهدها، ينحدر معظمها من أول كلبة لها من فصيلة كورجي وكان يطلق عليها سوزان، والتي قُدمت لإليزابيث عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها عام 1944.

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