بالفيديو.. هزات ارتدادية قوية ترعب الناس في شوارع العاصمة التايوانية

المصدر: د ب أ

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سجل مركز رصد الزلازل في تايوان أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال القوي الذي ضرب "تايتونج كاونتي" جنوب شرقي تايوان أمس الأحد، وبلغت شدته 8ر6 على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي ان ايه"، اليوم الاثنين، أن أقوى هزة ارتدادية سجلها المرصد بلغت 9ر5 على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن المرصد يتوقع وقوع المزيد من الهزات الارتدادية خلال الأيام المقبلة.

بدوره، ذكر موقع "تايوان نيوز" أن حصيلة الإصابات جراء زلزال أمس ارتفعت إلى 146 إصابة، وحالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أن قرابة 500 شخص، بينهم سائحون، تقطعت بهم السبل في مناطق جبلية شرقي تايوان بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق.

وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمرافق، ذكر "تايوان نيوز" أن وزارة الشؤون الاقتصادية أعلنت أن قرابة 212 ألف أسرة عانت من انقطاع التيار الكهربائي، فيما عانت قرابة خمسة آلاف أسرة من انقطاع المياه.

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