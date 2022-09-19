كوريا الجنوبية.. إصابة شخص وإجلاء المئات مع اقتراب "نانمادول"

المصدر: د ب أ

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قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الرياح القوية التي أحدثها إعصار "نانمادول" تسببت في سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة شخص وإجلاء المئات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه في ظل وجود ضغط جوي مركزي يبلغ 960 هيكتوباسكال وسرعة رياح قصوى تبلغ 39 متراً في الثانية، فإن الإعصار الرابع عشر هذا العام كان يتحرك شمالاً بالقرب من كاجوشيما اليابانية بسرعة 18 كيلومتراً في الساعة بحلول الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (الساعة 21:00 الأحد بتوقيت جرينتش)، وفقاً للمقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يقترب نانمادول من مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن ينتقل إلى المياه غرب أوساكا اليابانية في الساعة 3 مساء.

وتسبب الإعصار في هطول نحو 50 ملم من الأمطار في منطقة جيونج سانج جنوب شرقي كوريا الجنوبية، بما في ذلك بوسان وأولسان. وعانت بوسان من رياح قوية وصلت سرعتها إلى 9ر33 متراً في الثانية.

وأصيب شخص بجروح طفيفة في بوسان بعد سقوط وعاء زهور عليه في محطة مترو أنفاق. وانقطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات عن مئات الأسر في أولسان في الفترة بين ليلة الأحد وصباح الاثنين.

وتم إجلاء إجمالي 772 شخصا من 620 أسرة في مقاطعة شمال كيونج سانج وبوسان وأماكن أخرى لدواعي السلامة، بينما عانت 101 أسرة في بوسان وأولسان من انقطاع التيار الكهربائي.

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