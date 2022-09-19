زيلينسكي يتعهد باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في بلاده، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية التقدم في الأقاليم الواقعة شرقي البلاد، الأحد.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور: "ربما يبدو لشخص ما أنه بعد سلسلة من الانتصارات أن لدينا بعض الهدوء"، مضيفاً أن هذا كان في الواقع "استعداداً" لاستعادة المدن الرئيسة ماريوبول وميليتوبول وخيرسون، المرحلة التالية من الهجوم المضاد.

وتابع الرئيس الأوكراني: "لأن أوكرانيا يجب أن تتحرر- بأكملها"، فإن الجيش الأوكراني لن يسعى فقط إلى استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل الحرب الروسية، ولكن أيضاً الأراضي في دونباس وشبه جزيرة القرم التي كانت تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ 2014.

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