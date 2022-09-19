أوكرانيا: مسؤولون يدهمون منتجع ملياردير مقرب من زيلينسكي

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأوكرانية فتشت منتجعاً للتزلج يملكه الملياردير إيهور كولومويسكي، في منطقة الكاربات في إطار تحقيق فساد.

ونقل موقع "زد إن.يو إيه" الإخباري، الأحد، عن مصادر في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قولهم إن المحققين صادروا وثائق تتعلق بفضيحة فساد بملايين الدولارات تتعلق بشركة النفط والغاز أوكرنافتا.

وقال كولومويسكي الذي كان من المؤيدين لفترة طويلة للرئيس فولوديمير زيلينسكي، إنه "لم يصل إلى مسامعه أي شيء" عن مداهمة منتجع التزلج الخاص به.

وذكر التقرير أن القضية تتعلق بمزاعم الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات تابعة لشركة أوكرنافتا تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون يورو (300 مليون دولار).

يشار إلى أن كولومويسكي يعتبر واحداً من أكثر الأثرياء إثارة للجدل في أوكرانيا، حيث كان يمتلك ذات يوم أكبر بنك في البلاد، كما كان زيلينسكي متعاقداً مع قناته التلفزيونية كممثل قبل صعوده السريع للرئاسة في عام 2019.

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