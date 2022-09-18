زلزال قوي يهز تايوان وتحذير من تسونامي

المصدر: رويترز

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أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان اليوم الأحد بأن زلزالا قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة، مما أدى لإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ووقوع أضرار شملت انهيار بناية وخروج عربات قطار عن القضبان.

وذكر مكتب الأرصاد أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة تايتونج وجاء بعد هزة بلغت قوتها 6.4 مساء أمس السبت في ذات المنطقة لكنها لم تسفر عن إصابات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 7.2 درجة وأن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن بناية منخفضة تضم متجرا للبقالة انهارت وأن عمليات الإنقاذ بدأت لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن ثلاث عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق البلاد بعد انهيار جزء من سقف الرصيف. وأضافت أنه تم إجلاء نحو 20 راكبا كانوا على متنها.

وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج تسونامي تحذيرا في تايوان بعد الزلزال. وقال المركز إن موجات تسونامي خطرة يمكن أن تقع في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل تايوان.

وأصدرت وكالة الأرصاد اليابانية أيضا تحذيرا من وقوع موجات تسونامي بارتفاع متر واحد لأجزاء من أوكيناوا بعد الهزة.

وذكر مكتب الأرصاد في تايوان إن السكان في أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال كما اهتزت البنايات لفترة وجيزة في العاصمة تايبه.

وقالت مناطق صناعية في مدينتي تاينان وكاوسيونج الجنوبيتين اللتين تضمان مقرات مصانع كبرى لأشباه الموصلات إن الأمر لم يؤثر على العمليات.

وتقع تايوان قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية وهي معرضة بدرجة كبيرة لوقوع زلازل.

ولقي أكثر من مئة حتفهم في زلزال وقع في جنوب الجزيرة في عام 2016 كما تسبب زلزال قوته 7.3 درجة في عام 1999 في مقتل أكثر من ألفي شخص.

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