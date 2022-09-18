غوتيريش يدعو قرغيزستان وطاجيكستان إلى الحوار

المصدر: د ب أ

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جمهوريتي قرغيزستان وطاجيكستان إلى الحوار من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام: "يتابع الأمين العام بقلق بالغ تصاعد العنف على طول الحدود القرغيزية الطاجيكية. وهو يشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح ويقدم تعازيه للضحايا وعائلاتهم"، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام قيادة الدولتين إلى الدخول في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد أنه يجب على كلا الجانبين الاستفادة الكاملة من الآليات القائمة على الأرض لنزع فتيل التوترات.

وأوضح أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في إيجاد حل دائم للنزاعات الحدودية، إذا طلبت الأطراف ذلك.

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