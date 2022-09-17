بايدن يشدد التحذير: استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا سيغير وجه الحرب

المصدر: د ب أ

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من استخدام أسلحة نووية في حربها على أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها محطة "سي بي إس" الأمريكية مع بايدن في برنامج "60 دقيقة" ونشرت مقتطفات منها اليوم السبت.

وأضاف بايدن في المقابلة المزمع بثها بالكامل غدا الأحد أن الروس في هذه الحالة "سيصبحون منبوذين في العالم بصورة أكبر مما كانوا عليه في أي وقت مضى".

وردا على سؤال حول رد فعل الإدارة الأمريكية في مثل هذه الحالة، قال بايدن :" هل تعتقد أنني سأخبرك بما سيكون في حال كنت أعرف ذلك بالضبط؟ بالطبع لن أخبرك"، لكن الرئيس الأمريكي أوضح أن هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة.

وتابع بايدن أن هذه الخطوة "ستغير وجه الحرب كما لم يغيره أي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية".

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