سوريا: العمل مستمر في مطار دمشق .. ولا تأثير للقصف الإسرائيلي

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة النقل السورية اليوم السبت استمرار العمل في مطار دمشق الدولي وعدم تأثره بالقصف الصاروخي الاسرائيلي في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) نسخة منه اليوم السبت " لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي، والمطار يعمل بشكلٍ طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة ".

كان مصدر عسكري سوري قد أكد مقتل 5 عسكريين سوريين إثر استهداف إسرائيل مطار دمشق الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت .

وقال المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "حوالي الساعة 0045 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان يعيشون في محيط العاصمة السورية دمشق أن "انفجارا عنيفا هز مناطق جنوب العاصمة قرب مطار دمشق الدولي ".

وأكد السكان لـ(د.ب. أ) "أن صاروخين اطلقا باتجاه العاصمة دمشق وسقط الأول جنوب العاصمة دمشق بينما تمكنت وسائط الدفاع الجوي التابع للجيش السوري من تدمير صاروخ آخر جنوب العاصمة".

ويعد القصف على مطار دمشق الدولي هو الثالث خلال الشهر الجاري، كما تعرض المطار ومحيطه لعشرات الغارات منذ اندلاع الأزمة في سوريا في منتصف شهر مارس 2011.

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