بوتين: موسكو ليست مسؤولة عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أي علاقة لبلاده بأزمة الطاقة في أوروبا، وقال إنه إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الغاز فعليها مطالبة أوكرانيا بفتح خطوط الأنابيب ورفع العقوبات التي تمنع فتح خط أنابيب "نورد ستريم 2"عبر منطقة البلطيق.

وفي تصريحات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، ألقى بوتين باللوم أيضاً على ما سماه "الأجندة الخضراء" في أزمة الطاقة، وأصر على أن روسيا ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

كانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا؛ لأنهما رفضتا دفع المقابل بالروبل بدلاً من العملة المنصوص عليها في العقود.

كما أغلقت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا وعملاء أوروبيين آخرين، بحجة أن العقوبات الغربية تمنع إجراء إصلاحات ضرورية.

ويرفض العملاء الغربيون هذا المبرر باعتباره ذريعة واهية للانتقام اقتصادياً من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز