كازاخستان تستعيد "عاصمتها" القديمة

المصدر: د ب أ

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صوت البرلمان الكازخستاني، اليوم الجمعة، لصالح استعادة عاصمة كازاخستان اسمها القديم أستانا، بدلاً من نور سلطان، وذلك بعد ثلاث سنوات فحسب من تغييره.

كما وافق البرلمان بالإجماع أيضاً على تعديل دستوري، يقيد ولاية الرؤساء المستقبليين بفترة واحدة مدتها سبع سنوات فقط.

ولكن لا يزال يتعين على رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف التوقيع على التعديل ليصبح ساري المفعول، بيد أن هذه الخطوة تعتبر مجرد إجراء شكلي.

يذكر أن عاصمة كازاخستان كان قد تم تغيير اسمها من أستانا إلى نور سلطان في مارس 2019، تكريماً للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي تنحى من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود في السلطة.

واجتاحت كازاخستان، التي يبلغ تعدادها 18.5 مليون نسمة والمجاورة للصين، موجة من الاحتجاجات الدموية في بداية العام الجاري.

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