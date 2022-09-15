تغيير عمليات مطار هيثرو قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: د ب أ

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أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أن عملياته من وإلى المطار سوف تخضع لتغييرات مناسبة، لتجنب اضطرابات بسبب الضوضاء الصادرة عن الطائرات في مواقع معينة في أوقات معينة في التاسع عشر من الشهر الجاري، بسبب جنازة الملكة اليزابيث الثانية، وفقاً لبيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني.

من جانبها، قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية، في بيان منفصل، إنها خفضت جدولها، وأعادت جدولة بعض الرحلات في مطار هيثرو، لضمان أن تكون السماء هادئة في لحظات معينة في التاسع عشر من الشهر الجاري، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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