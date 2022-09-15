موسكو: عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة اليزابيث سلوك غير أخلاقي

المصدر: رويترز

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ندّدت موسكو الخميس بسلوك "غير أخلاقي" و"تجديفي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن الإثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات" مع بلدنا سلوكا "غير أخلاقي"، مضيفة أنه سلوك "تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية".

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