تبادل لإطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

المصدر: د ب أ

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أفاد حرس الحدود في قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء بأن المنطقة الحدودية مع طاجيكستان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين عناصر حرس الحدود للبلدين، حسبما أفادت قناة "آر تي" الروسية.

ونقلت الوكالة عن بيان لحرس الحدود القرغيزي أن "حادثا باستخدام أسلحة" وقع اليوم الأربعاء على الحدود القرغيزية الطاجيكية في أراضي مقاطعة باتكين الجبلية بجنوب قرغيزستان.

وأوضح البيان أن مفرزة من حرس الحدود القرغيزية عثرت على عناصر من حرس الحدود الطاجيكية "أنشأوا مواقع قتالية في جزء لم يتم ترسيمه من الحدود، في انتهاك للاتفاقيات السابقة بين الطرفين".

وحسب البيان، فإن حراس الحدود الطاجيك لم يستجيبوا لطلب مغادرة المنطقة وأطلقوا النار، ما دفع الجنود القرغيز لاستخدام الأسلحة أيضا.

وأشار البيان إلى أن الطرف الطاجيكي استخدم مدافع هاون خلال تبادل إطلاق النار الذي يتوقف تارة ويستأنف تارة أخرى.

وذكر البيان أنه حسب المعلومات الأولية لم يسجل سقوط إصابات في الجانب القرغيزي جراء الحادث.

وتشهد الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان بين حين وآخر مناوشات مسلحة بين حرس الحدود في البلدين، ووقعت آخر جولة منها في يونيو الماضي.

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