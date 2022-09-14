زيلينسكي يأمل في عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية في شرق أوكرانيا المحرّر

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحاول إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن في منطقتها الشرقية المحررة حديثا.

وأضاف زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو مساء أمس الثلاثاء: "من المهم جدا أن تحل الحياة الطبيعية العادية إلى الأراضي التي تم نزع احتلالها بقواتنا وعلمنا".

وقال الرئيس إن أوكرانيا قادرة الآن على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مضيفا أنه في بلدة بالاكليا المحررة في منطقة خاركيف، تم دفع المعاشات التقاعدية مرة أخرى لأول مرة منذ خمسة أشهر. وأضاف: "ببساطة لم نتمكن من سداد المستحقات بسبب الاحتلال".

وأشار زيلينسكي إلى البحث عن أي جنود روس متبقين أو مجموعات تخريبية في المنطقة، فضلا عن اعتقال أولئك الذين تعاونوا مع "الاحتلال" كأولوية أخرى، مشددا على أهمية إعادة إرساء الأمن في الأجزاء المحررة حديثا من البلاد.

يذكر أن الجيش الأوكراني استعاد أجزاء كبيرة من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية في هجوم مضاد مفاجئ.

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