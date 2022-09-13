كوريا الجنوبية تحذر من رد ساحق حال استخدام الشمال أسلحة نووية

المصدر: د ب أ

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ردت كوريا الجنوبية بحدة اليوم الثلاثاء، على قانون جديد أقرته جارتها الشمالية بشأن توجيه ضربات نووية استباقية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول، اليوم الثلاثاء، إنه إذا ما حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإنها ستواجه "ردا ساحقا من التحالف العسكري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وبالتالي ستدخل في طريق التدمير الذاتي".

وأوضح المتحدث أن كوريا الجنوبية تريد تعزيز عمليات الردع ضد التهديدات النووية من كوريا الشمالية عن طريق التعاون الوثيق مع واشنطن.

وأشار إلى خطط لإنشاء قيادة استراتيجية، إضافة إلى النظام الكوري الجنوبي للضربات الاستباقية والدفاع الصاروخي.

وأقر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قانونا مؤخرا بشأن السياسة النووية، في أعقاب سلسلة من التجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، منذ بداية العام.

وينص القانون، ضمن أمور أخرى، على استخدام الأسلحة النووية، ليس كرادع فقط، بل أيضا بشكل استباقي حال التعرض لتهديد بشن هجوم على قيادة البلاد.

وقال المتحدث إن هدف سول لا يزال "نزع السلاح النووي" الكامل لكوريا الشمالية.

ولم تحرز المفاوضات الأمريكية مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي تقدما منذ فشل القمة بين البلدين في فبراير 2019.

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