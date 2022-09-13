القبض على مدير في صناعة الطيران الروسية بتهمة الخيانة

المصدر: د ب أ

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قالت وكالة الاستخبارات المحلية الروسية (إف إس بي)، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على مدير رفيع المستوى في صناعة الطيران تشتبه في أنه نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا.

ولم يفصح بيان وكالة الاستخبارات عن اسم المشتبه به، لكنه أشار إلى أنه "مدير إدارة الجودة، ولديه إمكانية الوصول إلى وثائق سرية للغاية... ومن سكان منطقة موسكو".

وتابع البيان بالقول إن المشتبه به "استخدم هاتفه المحمول لتصوير رسوم فنية لأجزاء من طائرة مقاتلة، وأرسل المواد المصورة إلكترونيا إلى أوكرانيا، وموظفي شركة أوديسا للطائرات".

وأشارت الوكالة إلى بدء إجراءات توجيه الاتهام له بالخيانة العظمى.

وارتفع عدد الدعاوى القضائية بشبهة التجسس والخيانة العظمى بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي لأوكرنيا في 24 فبراير الماضي.

وشدد مجلس الدوما الروسي العقوبات على هذه الجرائم في يوليو.

وفي أوائل سبتمبر، صدر حكم مثير للجدل على الصحفي السابق إيفان سافرونوف بالسجن 22 عاما بتهمة الخيانة.

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