إيطاليا متشائمة: حكومات أوروبية تعرقل مفاوضات سقف أسعار الغاز

المصدر: د ب أ

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اتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حكومات أوروبية تعرقل مفاوضات سقف أسعار الغاز.

وقال دي مايو:إن المفاوضات الأوروبية بشأن وضع سقف لأسعار واردات الغاز، تسير ببطء بسبب عرقلة بعض الحكومات التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن دي مايو قوله: "بعض حلفاء جورجيا (جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا) في أوروبا، مثل حكومة المجر، يعرقلون المفاوضات بشأن وضع سقف لأسعار الغاز".

وأشار الوزير إلى أن المجر، بالإضافة إلى رفضها المقترح الإيطالي بشأن الغاز، حاولت عدة مرات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف دي مايو أنه حال فوز جورجيا ميلوني وماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني (ائتلاف يمين الوسط)، فإنهم "سيعزلوننا في أوروبا بصداقاتهم، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد الإيطالي".

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