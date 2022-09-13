إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي

المصدر: د ب أ

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كثف رجال الشرطة اليابانية دورياتهم في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بأنحاء البلاد قبل الجنازة الرسمية المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري لتشييع جثمان رئيس الوزراء السابق الذي تم اغتياله شينزو آبي.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إن 60 ضابطا، مزودين باثنين من الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المعادن، يقومون بتفتيش صناديق القمامة والخزائن والسيارات المتوقفة، دون أصحابها، في المبنى رقم 3 بالمطار، المقرر أن تستخدمه الوفود الأجنبية التي ستحضر الجنازة يوم 27 سبتمبر الجاري في طوكيو.

وقامت الشرطة أيضا بتوزيع منشورات على رواد المطار تطلب منهم التعاون للحيلولة دون وقوع أي هجمات إرهابية، بالإبلاغ عن الأجسام المشبوهة.

كما شملت إجراءات التفتيش، التي تابعها ممثلو الصحافة، أيضا هيئة تشغيل مبنى المطار وإحدى الشركات الأمنية.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية تتوقع أن يزور اليابان أكثر من 190 وفدا أجنبيا لحضور مراسم الجنازة التي ستقام في قاعة نيبون بودوكان.

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