بلينكن: أوكرانيا تحرز "تقدماً كبيراً" في هجومها المضاد

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إن الهجوم المضاد، الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية، لا يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت "تقدما كبيرا".

وكان بلينكن، الموجود في المكسيك لإجراء محادثات اقتصادية، يرد على سؤال عن تقييمه للتطورات الأخيرة في المكسيك.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على عشرات البلدات في الأيام القليلة الماضية، بعد أن تخلت موسكو عن معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا يوم السبت الماضي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي "ما فعلوه خُطط له تخطيطا منهجيا للغاية، وبالطبع استفادوا من الدعم الكبير من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد".

وأضاف بلينكن إن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن يستمر لبعض الوقت، إذ لا يزال لدى روسيا قوات وأسلحة كثيرة للغاية في أوكرانيا تستخدمها "بشكل عشوائي".

وأردف "روسيا قامت بهذا العدوان. أعتقد أنه بالنظر إلى الثمن الذي تدفعه، يمكنها أن توقفه ويجب عليها ذلك".

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