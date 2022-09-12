هولندا: إنشاء صندوق لمساعدة الأسر العاجزة عن سداد فواتير الغاز والكهرباء

المصدر: د ب أ

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تعتزم الحكومة الهولندية تحمل فواتير الغاز والكهرباء عن الأسر التي ستعجز عن دفع هذه الفواتير في الشتاء المقبل بسبب الارتفاع الكبير في تسعيرة هذه الفواتير.

وذكرت محطة "إن أو إس" العامة اليوم "الاثنين" استناداً إلى مصادر حكومية أن الحكومة تخطط لإنشاء صندوق تبلغ قيمته عدة ملايين من اليوروهات لحماية نحو مليون أسرة من انقطاع الكهرباء والغاز عنها.

وأضافت المحطة أن الدولة ستتحمل الفواتير عن الأشخاص الذين سيواجهون صعوبات جدية في السداد.

يذكر أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستفيدون حتى الآن من مساعدات مراكز استشارات الديون التي توفرها الحكومة والتي تكلف الدولة الهولندية بالفعل الكثير من الأموال.

كانت الحكومة الهولندية تعلن حتى الآن أنه لم يعد هناك مجال في ميزانية العام الحالي لتقديم المزيد من المساعدة لدعم القوة الشرائية للمواطنين.

وذكرت المحطة أنه لم يتضح بعد الجهة التي سيتم من خلالها جمع الأموال للصندوق المنتظر أن تدفع فيه شركات الطاقة وفقا للمحطة.

وأوضحت المحطة أنه لا تزال هناك حاجة إلى التفاوض بشأن المبلغ الذي سيتم تخصيصه للصندوق، مشيرة إلى أن شركات الإمداد بالطاقة ستستفيد أيضا من هذا الصندوق حيث سيمنع تعرضها لصعوبات جراء عجز عملاء عن دفع فواتيرهم، وقالت إن مجلس الوزراء الهولندي سيقدم خطة محددة بخصوص الصندوق يوم الجمعة المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي)، أكدت مصادر حكومية المشروع وقالت إن تكاليف الطاقة زادت بأكثر من الضعف للكثير من الأسر في هولندا خلال الشهور الماضية وأضافت هذه المصادر أن هذا الأمر سبب مشاكل للأشخاص ذوي الدخول المتدنية.

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