ألمانيا تشدد موقفها: مستمرون في دعم أوكرانيا بالمدفعية ومضادات الطائرات

المصدر: د ب أ

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا بالمدفعية ومضادات الطائرات.

وحاول شولتس اليوم الاثنين في برلين، الهروب من الرد على سؤال حول الدبابات القتالية التي تطلبها الحكومة الأوكرانية، وقال: "نتمسك بالموقف الذي اتخذته الحكومة الألمانية منذ البداية، وسيظل هذا موقفنا في المستقبل أيضا، وهو عدم اتخاذات قرارات ألمانية منفردة في هذا الشأن".

وذكر شولتس أن ألمانيا دعمت أوكرانيا بشكل شامل للغاية وبالتعاون مع الحلفاء حتى الآن، وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "لقد قدمنا أيضا أسلحة فعالة للغاية تحدث فرقا في المعركة الحالية"، مشيرا في ذلك إلى المدرعات المضادة للطائرات "جيبارد" ومدافع "هاوتزر 2000" ذاتية الدفع وقاذفة الصواريخ المتعددة والنظام المضاد للطائرات "إريس-تي".

وفي سياق متصل، نأت وزيرة الدفاع الألمانة كريستينه لامبرشت بنفسها عن مطالب الحكومة الأوكرانية بالحصول على دبابات قتالية غربية.

وقالت لامبرشت في ندوة للجمعية الألمانية للسياسة الخارجية في برلين اليوم الاثنين إنها في اجتماع لما يسمى بمجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين الأسبوع الماضي تحدثت إلى نظيرها الأمريكي لويد

أوستن حول هذا الموضوع ولم تلحظ أي تغيير في المسار، وأضافت: "على الأقل لم ينتابني إحساس بوجود إعادة تفكير في هذا الأمر في الولايات المتحدة".

وقالت لامبرشت: "لم تقم أي دولة حتى الآن بتسليم ناقلات جند مدرعة أو دبابات قتالية من الطراز الغربي، وقد اتفقنا مع شركائنا أيضا على أننا لن نتخذ قرارات ألمانية منفردة في هذا الأمر".



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