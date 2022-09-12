الكرملين: بوتين على اطلاع بإعادة تجميع القوات الروسية في خاركيف

المصدر: د ب أ

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قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بما في ذلك إعادة تجميع القوات هناك.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إن الرئيس بوتين يتلقى تقارير عن كل الأمور الجارية في العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك إعادة تجميع القوات الروسية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عن رد فعل بوتين على إعادة التجميع: "بالطبع كل شيء يحدث، أي أمر يقوم به الجيش خلال العملية الخاصة يتم إبلاغه إلى القائد العام".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت قيادة الجيش لا تزال تتمتع بالثقة في بوتين، شدد بيسكوف على أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة وستستمر حتى تحقيق كل الأهداف التي تم تحديدها في البداية".

ولم يدل المتحدث باسم الكرملين بتصريحات عما نُشر بعزل قائد المنطقة العسكرية الغربية. وقال بيسكوف إن "ذلك (الأمر) يجب إحالته إلى وزارة الدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السبت الماضي سحب قواتها من في بلدات استراتيجية في جنوب منطقة خاركيف. وبررت موسكو الانسحاب رسميا بالقول إنه يجب تعزيز وحداتها في منطقة دونيتسك.

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