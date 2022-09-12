نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتجه للفوز بأغلبية البرلمان السويدي

المصدر: رويترز

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قالت مفوضية الانتخابات في السويد، الأحد، إن أحزاب المعارضة المنتمية لليمين المتطرف في طريقها للفوز بأغلبية ضئيلة من 175 مقعداً في البرلمان المؤلف من 349 مقعداً، لتتغلب على يسار الوسط الحاكم، وذلك بعد إعلان النتائج في 78% من الأقاليم.

وإذا تأكدت هذه النتائج، فمن المتوقع أن يصبح زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون رئيساً للوزراء، بينما سيكون حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة أكبر كتلة يمينية وسيكون له تأثير مباشر في السياسة لأول مرة.

ولا يزال السباق محتدماً مع عدم فرز عدد كبير من الأصوات بعد.

وتتألف الكتلة اليمينية من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين.

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