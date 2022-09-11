ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تغرق في الظلام

المصدر: رويترز

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انقطعت الكهرباء، اليوم، عن مناطق من شرقي أوكرانيا.

وغرقت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في ظلام دامس مساء اليوم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وجرى تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في أماكن ومناطق أخرى.

وقال أوليج سينهوبوف، حاكم منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، إن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه أصاب عدة أنحاء بالمنطقة، اليوم، بعد قصف القوات الروسية لمنشآت بنية تحتية.

وكتب سينهوبوف على «تيليغرام»: «قصف الروس البنية التحتية الحيوية في مدينة ومنطقة خاركيف».

وأضاف: «لا توجد إمدادات كهرباء أو مياه في العديد من التجمعات السكنية، وأدت الضربات إلى اندلاع حرائق، وتعمل أطقم الطوارئ على احتواء النيران».

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