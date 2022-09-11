شتاينماير يحذر: ارتفاع الأسعار يزيد المشردين في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أبدى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، تخوفه من زيادة المشردين بألمانيا في ظل ارتفاع الأسعار خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.

وقال شتاينماير اليوم الأحد في خطابه بقصر بيلفيو الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين: "الأشخاص الفقراء، وكذلك الأسر أيضا، التي لن يمكنها دفع الإيجارات أو التكاليف الجانبية بسبب ارتفاع الأسعار، تواجه خطر فقدان شققها".

وتابع الرئيس الألماني: "يتعين علينا حاليا العمل على ألا يفقد أي شخص ممن سيواجه صعوبات مالية بسبب ارتفاع تكاليف السكن، مسكنه أو يصل به الأمر إلى الشارع".

يذكر أن الرئيس الألماني دعا ساسة وأطباء ومسؤولين من قطاع السكن ومشردين سابقين إلى مقر الرئاسة بمناسبة يوم المشردين الموافق اليوم الأحد 11 سبتمبر.

وأشارت وزيرة الاسكان والتنمية العمرانية كلارا جريفيتس إلى أنه لا يمكن للمحليات ولا الولايات ولا الحكومة مكافحة التشرد بمفردها، وشددت على ضرورة التواصل على كافة المستويات، وقالت: "يتعين علينا مثلا التحدث مع وزارة الداخلية، عن الطريقة التي يمكننا من خلالها توفير حماية أفضل من العنف بالنسبة للأشخاص المشردين في الشوارع".



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