إصلاح خط الطاقة الاحتياطية لمحطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد إنه تم إصلاح خط طاقة احتياطي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، وذلك لتزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد مفاعلاتها.

وأضافت الوكالة على تويتر "بعد إصلاح خط الطاقة أمس... أغلق مشغل المحطة هذا الصباح مفاعل التشغيل الأخير والذي كان يوفر للمحطة الطاقة المطلوبة على مدار الأسبوع الماضي بعد فصلها عن الشبكة".

وأردفت "يمكن أن تأتي هذه الطاقة الآن من الشبكة".

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